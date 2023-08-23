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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل سياسي: أطراف عديدة لها مصالح في التخلص من قائد مجموعة فاجنر

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر

قال إيهاب عباس، محلل سياسي، إن لا يوجد أي تأكيد حول أن قائد مجموعة فاجنر كان متواجد وسط الجثث التي تم العثور عليها عقب سقوط الطائرة، على الرغم من تواجد اسمه على متن الطائرة التي تم استهدافها وسقطت، لافتا إلى أن أصابع الاتهام ستتجه إلى روسيا خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت بين الرئيس الروسي وبريجوجين. 

محلل سياسي يتحدث عن مقتل قائد مجموعة فاجنر 

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لن يكون هناك أي جديد في هذه القصة، إلا حينما يعلن فلاديمير بوتين أو روسيا حقيقة ما حدث، إذ أن أمريكا أول شيء سيخطر ببالها أن روسيا ستعمل على إخفاء الحقائق، والجميع سينتظر أن يظهر بريجوجين في أي مكان آخر، ويعلن أنه مازال على قيد الحياة، أو يتم الكشف عن الحقائق خلال الفترة المقبلة.

وتابع المحلل السياسي، أن جهات كثيرة لديها مصلحة في استهداف بريجوجين قائد مجموعة فاجنر خلال الفترة الحالية، سواء روسيا، أو أوكرانيا أيضا لها مصلحة كبيرة، فهو شخصية غير مرغوب فيها داخل روسيا، ومقتله قد يوجه أصابع الاتهام ضد روسيا، والغرب أيضا لديهم مصلحة في استهداف قائد مجموعة فاجنر، خاصة أن له سيطرة في أفريقيا وآسيا، وحديث عن سيطرته في أماكن في أمريكا الجنوبية، وبالتالي بعض الدول الغربية لديها مصلحة في التخلص من مثل هذا القائد. 

وأردف، أن أعداء وأصدقاء فاجنر لديهم مصالح في التخلص منه، وبالتالي فهو كان محط أنظار العديد من الأطراف التي ترغب في التخلص منه خلال الفترة الماضية. 

وأشار إلى أنه يتوقع أن روسيا ستكون أول طرف سيخرج ليلقي بالاتهامات على أوكرانيا أو على الدول الغربية خلال الساعات القادمة، لافتًا إلى أنه كلما طال الصمت الروسي كلما أصبح اتهام روسيا هو الأكبر. 

قائد مجموعة فاجنر روسيا الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صدى البلد

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