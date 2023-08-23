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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة ألمانية : زعيم فاجنر كان عائدا من أفريقيا في رحلته لموسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت صحيفة فوكس الألمانية، أن زعيم فاجنر، عاد في رحلته المثيرة للجدل، منذ يومين فقط بعد صراعه القصير على السلطة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشفت الصحيفة، أن بريجوزين كان من المفترض أن يعود إلى المنفى في بيلاروسيا، إلا أن مقطع فيديو له يشير إلى أنه لم يعد هناك، وأنه  كان في أفريقيا في ذلك الوقت.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن يفغيني بريجوزين وفقا للبيانات الرسمية للطائرة، كان قد جلس في هذه الطائرة، ولكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان قد نجا من الحادث وما إذا كان على متن الطائرة بالفعل، وأن مقاطع الفيديو المنتشرة لتحطم الطائرة، تؤكد أن الحادث وقع في منطقة تفير في روسيا، وهناك معلومات تفيد بأن الدفاع الجوي كان يعمل في المنطقة قبل سقوط الطائرة.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية أن وكالة الطيران الحكومية الروسية "روسافياتسيا" قالت إن شخصًا يحمل اسم بريجوزين كان أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن لا تزال حالة بريجوزين ومكان وجوده مجهولين بحسب الصحيفة الروسية، خصوصا في ظل تمسك فاجنر بأن قائدها مازال على قيد الحياة. 

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