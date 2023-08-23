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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء انتقاله.. صلاح يلعب الشطرنج عبر إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك نجم ليفربول محمد صلاح حالة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر صلاح في الصورة وهو يلعب الشطرنج عبر جهازه المحمول.

أعلن أحمد القطب عضو مجلس ادارة نادي اتحاد جدة السعودي انضمام الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة.

ونشر أحمد القطب صورة للاعب محمد صلاح بالزي الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي.

صورة النجم المصري بتشيرت اتحاد جدة تصدرت منصات السوشيال ميديا وأثرت التكهنات عن الصفقة التي يبدو أنها مسألة ساعات ويعلن عنها النادي السعودي.

كما تناقل الصورة أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير محمد صلاح بشأن رحيله عن ليفربول.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: ليفربول يرفض التفريط في محمد صلاح نهائيًا خصوصًا أنه ليس له بديل.

وأكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فإن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

محمد صلاح

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