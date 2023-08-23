برلماني : كامل الوزير أحدث طفرة كبيرة في جميع قطاعات النقل

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قطاع النقل شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أهمية ذلك خاصة أن هذا القطاع الحيوي يخدم كل قطاعات التنمية.

وأضاف "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل نجحت في تنفيذ مشروعات تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية شاملة لمشروعات البنية التحتية، كما نجحت أيضا في التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.

ووجه النائب رفعت شكيب، تحية إلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الذي أحدث طفرة كبيرة في كافة قطاعات النقل، والتي ساهمت في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يستحق فعلا أن يحظى بثقة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي".