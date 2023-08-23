إنجي أنور: اعتذار عمر خيرت عن إحدى الحفلات لم يحدث من قبل

كشفت الإعلامية أنجي أنور من خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية etc مساء يوم الأربعاء أن الموسيقار الكبير عمر خيرت أعلن انسحابه أمس من حفلة في أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس، بسبب سوء التنظيم للحفلة ناشرا لجمهوره عبر الفيس بوك " يعلن الموسيقار عمر خيرت انسحابه من الحفل الذي كان مزمع إقامته اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبري نظرا لسوء الحفلة من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها له ولجمهوره معتذرا لجمهوره عما حدث، معتبرا هذا غير لائق به وبجمهوره وبفرقته الموسيقية".

فعل للموسيقار عمر خيرت لم يحدث من قبل

وأكدت أنور أن اعتذار الموسيقار عمر خيرت من إحدى الحفلات لم يحدث من قبل، فهو موسيقار عالمي كبير شديد الالتزام، يحضر حفلاته الآلاف من الجماهير.