بعد إعلان مصرعه وفتح تحقيق بالحادث.. القصة الكاملة لتحطم طائرة زعيم فاجنر

تحطمت طائرة خاصة من طراز إمبراير ليجاسي في منطقة تفير، وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، فإن مالك شركة Wagner PMC يفغيني بريجوزين كان على قائمة الركاب، وذلك وفق تقرير"ازفستيا" الروسية، حوب ما هو معروف عن تحطم الطائرة حتى هذه الساعة.

وذكرت الصحيفة الروسية، أنه بحسب البيانات الأولية، فقد تحطمت الطائرة، التي كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ، في منطقة بولوغوفسكي بمنطقة تفير في الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، ثم أفادت وزارة حالات الطوارئ أن هناك 10 أشخاص على متن الطائرة ، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقد ماتوا جميعا.

من جانبها أطلقت "روسافياتسيا" تحقيقا في الحادث، وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن حقيقة الحادث بموجب المادة 263 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي")، فيما سيطر حاكم المنطقة إيجور رودينيا على الوضع .

وكان التسائل الأكبر، هو من كان على متن الطائرة المنكوبة، وكما ورد في الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، كان من بين ركاب الرحلة مالك شركة PMC "فاغنر" يفغيني بريجوزين، ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول من كان على متن الطائرة، وفي الوقت نفسه، أوضحوا أن الطائرة تابعة لشركة MNT-Aero LLC المتخصصة في نقل رجال الأعمال.