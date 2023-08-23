مصرع سيدة في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة في حادث تصادم على محور 26 يوليو، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفية على محور 26 يوليو، في اتجاه الواحات بدائرة القسم ، على الفور انتقل المقدم احمد السوريكي وكيل فرقة اكتوبر إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها طالب، 20 سنة، اصطدمت به سيارة سيارة أخرى يقودها شخص، 30 سنة، وبصحبته ربة منزل فارقت الحياة إثر الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام.

ورُفعت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارتين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.