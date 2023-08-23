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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير عن تحطم طائرة قائد فاجنر: لن يحدث شيء..وبوتين قادر على السيطرة

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال الدكتور أصف ملحم خبير في الشؤون الروسية، إنه من الأفضل عدم استباق الأحداث فيما يتعلق بالحكم على مقتل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم طائرته، مشيرًا إلى وجود سيل من الشائعات والأنباء المتدفقة، وكل يعطي روايته للموضوع.

وأضاف "ملحم"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية" تقديم الإعلامي كمال ماضي: "الروايات كثيرة وحجم الأنباء المتدفقة كبير جدا، وهناك من يقول إنه لم يرَ دخانا قبل سقوط الطائرة، وبالتالي لا يمكن أن تكون وسائط الدفاع الجوي قد أسقطتها، وهناك من يقول إنها فُقدت على الرادارات في الساعة 16.11 دقيقة فوق مكان إقامة الرئيس بوتين شمال موسكو، ولكن هذا شيء اعتيادي، لأن فوق هذا المكان تفقد جميع الطائرات المدنية صلتها بالرادار".

وتابع، أن ما حدث فيه الكثير من الأخذ والرد، وسيكون له تداعيات سياسية معينة: "أعتقد أن الرئيس بوتين قادر على ضبط هذه المرحلة وعدم حصول أي تداعيات كبيرة نتيجة لمقتل قائد فاجنر".

 

بمراحل أصعب

وحول تداعيات مقتل قائد فاجنر، قال: "لو تأملنا جميع الأحداث التي وقعت، أعتقد أن الرئيس بوتين استطاع ضبط تمرد فاجنر وحدثت مصالحة بينه وبين قائد فاجنر، حيث دخل رئيس بيلاروسيا على خط هذه الأزمة وحلّها، لذلك، أعتقد أنه على الساحة الداخلية لن يحدث أي شيء، وبوتين يمكنه السيطرة على الأمر، وقد يتم اختيار شخص آخر لقيادة مجموعة فاجنر، وقد يكون هناك طرف ثالث دخل على خط هذا الموضوع، في ظل التوتر الحادث في روسيا التي مرت بمراحل أصعب من هذه بكثير، وبالتالي، فإن ضبط هذا الأمر سيكون سهلا جدا". 
 

يفجيني بريجوجين قائد فاجنر الدفاع الجوي سقوط الطائرة تمرد فاجنر

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