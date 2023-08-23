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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مستقبل وطن" يطلق سلسلة ندوات لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا في قنا

صدى البلد

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم /الاربعاء/ سلسلة من الندوات لدعم المرأة اقتصاديا، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الاستفادة من المبادرات الرئاسية ومبادرات المجلس القومي للمرأة التي تسعي إلى تمكين المرأة اقتصاديا ومنها مبادرة (مشروعك في بيتك)، وكذلك التعريف بحقوقها السياسية وضرورة ممارسة تلك الحقوق التي ستعود بالفائدة على جميع أفراد الأسرة . 

وشهدت قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة أبوتشت، أول تلك اللقاءات بحضور النائبة سحر صدقي خليفة أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعفت وزيري مدير إدارة أبوتشت التعليمية والدكتور عماد درغام مدير إدارة أبوتشت الصحية وفضيلة الشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بقنا والرائدات الريفيات بمديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي .

من جانبها قالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا إن اللقاء الموسع قدما عرضا وافيا عن حقوق المرأة السياسية ومدى الاستفادة للأسرة والمجتمع من ممارسة المرأة لحقوقها السياسية، مشيرا إلى أن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت باهتمام غير مسبوق وتقلدت العديد من المناصب، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بدورها الهام والفاعل في السير قدما نحو الجمهورية الجديدة . 

وأشارت إلى أن اللقاء استعرض الفرص التي تقدمها الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجلس القومي للمرأة؛ لتمكين المرأة اقتصاديا منها مبادرة (مشروعك في بيتك)، والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.

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