عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد مصرع قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين كان بالفعل على متن الطائرة التي سقطت شمال موسكو، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجأة.

وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، “لقد رأينا التقارير.. إذا تم تأكيده، فلا ينبغي لأحد أن يفاجأ.. أدت الحرب الكارثية في أوكرانيا إلى زحف جيش خاص على موسكو، والآن على ما يبدو، إلى هذا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على حادث تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان من ضمن ركابها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وتوفي جميع من كان على متنها.

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

بعد إعلان مصرعه وفتح تحقيق بالحادث.. القصة الكاملة لتحطم طائرة زعيم فاجنر

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الأربعاء، نقلا عن أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وأكدت وكالة تاس الروسية مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

بريجوجين يفجيني بريجوجين قائد فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

أكثر الخيالات دناءة .. روسيا توبخ فرنسا

زيلينسكي يعلق على إمكانية نقل قوات الجيش الأوكراني من الشرق لـ الجنوب

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

رسميا.. فاجنر تعلن مقتل قائدها في تحطم مروحية شمال العاصمة موسكو

بايدن مطّلع .. أول تعليق من البيت الأبيض على مصرع قائد فاجنر

شاهد| حطام طائرة قائد فاجنر عقب تحطمها

إجراء عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن إنهاء الحرب ضد روسيا

النصر لم يتحقق بعد.. الرئيس الأوكراني يقر بارتكاب أخطاء كارثية خلال الحرب

ترشيحاتنا

كونغولي أو سنغالي .. فرج عامر يكشف تفاصيل مهمة عن مهاجم الأهلي الجديد

بيان طارئ من وكالة النقل الجوي الروسية بشأن طائرة قائد فاجنر المنكوبة

انتقام بوتين .. أول تعليق من المخابرات الأمريكية على مصرع قائد فاجنر

أعلنت الطوارئ .. إسرائيل تستعد لزلازل عنيفة

ميمي جمال تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني .. فيديو

بينها مصر| بعد اتفاق بريكس على زيادة أعضاء المجموعة.. ما الدول المرشحة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ