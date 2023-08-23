رسالة بوتين للنخبة الروسية .. الرئاسة الأوكرانية تعلق على مصرع قائد فاجنر

قالت الرئاسة الأوكرانية ،اليوم الأربعاء، إن إسقاط طائرة قائد فاجنر رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخبة الروسية.

أعلنت مجموعة فاجنر الروسية، مقتل قائد المجموعة يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.