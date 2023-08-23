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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك رسمي من روسيا بعد مصرع قائد فاجنر

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين

ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي اليوم الأربعاء، أن لجنة شكلت خصيصًا بدأت التحقيق في ظروف وأسباب الحادث الذي أودي بحياة قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين.

وقال الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي في بيان علي “تليجرام”: “وفقا للبيانات الأولية، كان هناك سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم على متن الطائرة، التي كانت عن ظهر قلب من موسكو إلى سان بطرسبرج”.

وأضاف أن “المحققين في مكان الحادث بدأوا في جمع مواد حول الطاقم والحالة الفنية للطائرة وحالة الأرصاد الجوية على مسار الرحلة وعمل خدمات الإرسال والمعدات اللاسلكية الأرضية”.

وأكدت أنهم سيبحثون أيضا عن الصندوق الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الروسي وفاة بريجوجين قائد فاجنر، وذلك بعد أن لقي عشرة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة خاصة بالقرب من موسكو، وكان بريجوجين على قائمة الركاب، وهو ما أكد التلفزيون الحكومي الروسي من وجود زعيم فاجنر على متن الطائرة ومقتله. 

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وبحسب ما نشرته صحيفة فكوس الألمانية، فقد ذكرت مصادر روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غادر كورسك التي كان يحضر بها حفلا عسكريا على عجل، دون أن تحدد الجهة التي توجه إليها بوتين.

فاجنر مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين

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