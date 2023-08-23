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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنهوا حياته عمدا.. شهود عيان يعلنون مفاجأة عن تحطم طائرة قائد فاجنر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت صحيفة إفيست الروسية صورا تظهر لقطات لحطام الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير الروسية، والتي كان على متنها زعيم فاجنر، وإعلان مقتله مع جميع ركاب الطائرة، وظهرت لقطات من حطام الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير تحت تصرف رئيس المقاطعة.

وبحسب الصحيفة الروسية، قال شهود عيان من أهل المنطقة التي سقطت بها الطائرة، إنهم سمعوا ثلاث فرقعات قبل تحطم الطائرة، وهو ما يؤكد أن الطائرة قد تم إسقاطها عن عمد، كما أظهروا حطام طائرة محترقة وتم تطهيرها، والتي عثروا عليها بالقرب من موقع التحطم.

وقال أحد شهود العيان: "كنت أعمل وسمعت ثلاث تصفيقات، وخرجت لأنظر ووجدت أن بعض الشظايا قد سقطت، ثم نظرت أبعد - رأينا الدخان، وسقط جناح الطائرة هناك".

ووقع حادث تحطم طائرة إمبراير بالقرب من قرية كوزنكينو في وقت سابق من ذلك اليوم، عندما كانت في رحلة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، وتوصلت وزارة حالات الطوارئ بشكل أولي إلى مقتل عشرة أشخاص - جميعهم كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك ثلاثة من أفراد الطاقم، ومازال أنشطة البحث جارية في مكان الحادث.

وبحسب البيانات الأولية فإن تحطم الطائرة وقع عند الساعة 18:30 عندما كانت تهبط ، وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، فإن مالك شركة فاغنر PMC، يفغيني بريجوزين، كان على قائمة ركاب الطائرة المنكوبة، وذكرت الوزارة أيضًا أن الطائرة تابعة لشركة MNT Aero LLC ، وهي شركة متخصصة في نقل الأعمال.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، فتحت لجنة التحقيق (IC) الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي (بموجب المادة 263 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

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