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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ كوري شمالي يطير فوق اليابان باتجاه المحيط الهادئ

صاروخ كوري شمالي
صاروخ كوري شمالي

قال مسؤولون في طوكيو، اليوم الأربعاء، إن صاروخًا كوريًا شماليًا مرّ عبر اليابان باتجاه المحيط الهادئ.

وقالت الحكومة اليابانية في بيان” "في الساعة 04:00 يوم 24 أغسطس، انطلق صاروخ كوري شمالي باتجاه المحيط الهادئ. تم سحب الدعوة المعلنة سابقا للإخلاء".

كما حثت السلطات على عدم الاقتراب منها في حالة العثور على أشياء مجهولة، بل إبلاغ الشرطة أو فرقة الإطفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام،، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قرب الأراضي اليابانية.

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ومن جانبها طالبت الحكومة اليابانية من شعبها الدخول في الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي.

ونددت كوريا الشمالية، بالتدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وحذرت من 'حرب نووية' بسبب الاتفاقات الثلاثية الأخيرة لتعميق العلاقات بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد.

طوكيو اليابان المحيط الهادئ صاروخ كوري شمالي

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