جامعة القاهرة تعلن شروط التحويل إليها

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كلياتها للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة.

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.