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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل .. التعرف على جثمان زعيم فاجنر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام روسية، أنه تم التعرف بشكل مبدئي على جثماني بريغوجين وأوتكين، وذلك وفق ما نقلته صحيفة فوكس الألمانية، وتأتي تلك الأنباء بعد إعلان التليفزيون الروسي الرسمي مصرعه منذ دقائق. 

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية وطبية، أنه تم التعرف مؤقتًا على جثماني بريغوجين وديمتري أوتكين، وهذا ما أفاد به الخبير الروسي أنطون جيراشينكو نقلاً عن وسائل إعلام روسية على منصة "إكس"، ولا يزال يتعين إجراء تقرير الحمض النووي للإعلان عن جثمانه بشكل رسمي.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثامين من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

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