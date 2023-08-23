قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن لواء الهجوم المحمول جوا 82 التابع لـ الجيش الأوكراني، والذي تم إلقاؤه مؤخرًا في المعركة في اتجاه زابوريجيا، عانى كثيرًا بالفعل.

وكشف سوسكين: "اللواء 82 يتكبد الآن خسائر فادحة للغاية. كان هناك لواء آخر قبله، كما خسر الكثير".

وأضاف: “اصطدمت آخر احتياطيات الجيش الأوكراني بقلعة روسية محصنة جيدا في القطاع الجنوبي من الجبهة ولم تتمكن من النجاة من الاشتباكات الشديدة”.

وأشار سوسكين إلى أن حكومة كييف قامت على وجه التحديد بتصنيف المعلومات حول الخسائر من أجل إخفاء الكارثة التي أدى إليها الهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية.