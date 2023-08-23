بعد مصرع قائدها | قنوات فاجنر تهدد الكرملين

كشفت عدد من الصحف العالمية، أن القنوات المرتبطة بمجموعات فاجنر، بدأت في إتخاذ ردود فعل ضد مقتل زعيمها، وبالفعل تم رصد نشر التهديدات الأولى للكرملين، وكان فيها أن اغتيال بريجوزين ستكون له عواقب وخيمة.

وبحسب صحيفة فكوس الألمانية، قال الصحفي العسكري رومان سابونكوف: "الأشخاص الذين أصدروا الأمر لا يفهمون الحالة المزاجية والروح المعنوية في الجيش على الإطلاق"، وكتبت قناة أخرى: "عسى أن يكون هذا درسًا للجميع. من الضروري دائمًا الذهاب إلى النهاية"، فى إشارة إلى انتفاضة فاغنر في يونيو، عندما توقفت قوات بريجوزين أمام موسكو.

جهز للانتقام قبل وفاته

وبالتزامن مع تلك التهديدات، ذكرت صحيفة فوكس الألمانية، أن زعيم فاجنر كان يجهز خططا لمجموعاته العسكرية في حال مقتله، ووفقًا لمصدر مقرب من بريجوزين، "كان لدى إيفجيني بريجوزين خطة لعمليات Wagner PMC في حالة وفاته.

وأفاد الخبير الروسي أنطون جيراشينكو، أن تلك الخطة كانت على درجة عالية من السرية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة، إلا لعدد محدود من قادة فاجنر، ومن المنتظر أن تتكشف تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.