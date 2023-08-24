أخبار التعليم| شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم

تعلن كلية العلوم - جامعة عين شمس- بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير ، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .. الالتحاق بجامعة حلوان الاهلية عبر هذا الرابط

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 أغسطس.

بالنسبة المئوية.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات بالمحافظات

يرتفع معدل البحث عن تنسيق معهد فني تمريض 2023 من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدني للالتحاق بـ المعاهد الفنية للتمريض في الجامعات الحكومية ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة يخصص برامج للمرأة يتوافق مع مسؤولياتها العائلية|تفاصيل

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن توفير برامج تعليمية مرنة تتيح للمرأة المعيلة الدراسة بجدول زمني متوافق مع مسؤولياتها العائلية.

لأول مرة.. طلاب هندسة القاهرة يتخرجون بعد 4 سنوات بدلا من 5

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل تخرج طلاب كلية الهندسة بعد ٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات .

سجل بمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من التنسيق عبر هذا الرابط

يقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .