بسبب الجماهير .. إعلان رسمي من الخطيب في الأهلي

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عن السعة الجماهيرية في الموسم الجديد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمود الخطيب: خاطبنا اتحاد الكرة لطلب الحصول على السعة الكاملة للجماهير في الموسم الجديد ".

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أمس الثلاثاء عن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وقال دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الدوري الموسم المقبل سينطلق فى شهر سبتمبر بعد انتهاء الدوري الموسم الحالي بعد خوض الأهلي المؤجلات يوم 25 يوليو المقبل".

وأضاف دياب: "من الموسم المقبل سيكون الدوري المصري الممتاز ينتهي فى الموعد الطبيعي مثل جميع الدوريات، ولابد أن أؤكد أن الموسم الحالي لم يحدث أى تأخير فى نهايته، إلا فقط بسبب مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية".