مستقبل وطن يوضح أسباب دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان الحزب لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة له منطلقات وأسباب موضوعية على أرض الواقع، مستشهدا بمشهد مصر خلال الفترة من 2011 حتى 2014.



وأضاف عصام خلال، خلال مداخلته اهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، على قناة دي أم سي، أن الاستشهاد بمشاهد 2011/2014 ليس للترهيب ولكنه للتقييم، حيث أننا خلال تلك الفترة كنا شبه دولة وانعدام الأمن وانحصار الخدمات والمرافق.



واسترسل: تلك الفترة شهدت أيضا تقليص دور مصر الإقليمي والمحلي والعالمي، وفصل مصر من الاتحاد الأفريقي.



ولفت إلى أن مصر نجحت واستطاعت تخطي أزمة فيروس كورونا، بفضل النطور التي شهدته القطاعات الصحية في مصر، خلال حكم الرئيس السيسي.