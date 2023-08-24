برلمانية: حزب حماة الوطن قادرعلى قيادة الدولة فى المستقبل القريب

قالت النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن وعصو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن حفل تكريم حزب حماة الوطن هو الإحتفال الثالث وسوف يتجدد كل سنة الاحتفال بالطلبة المتفوقين اللذين يقودون مصر في المستقبل القريب.

ووجهت الهريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأربعاء، الشكر لاهالى الطلاب اللذين عملوا على تربية شباب مصري قادرعلى ريادة وقيادة الدولة في المستقبل.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف يقدمها حماة الوطن من خلال أمانة التعليم، موضحة دورهم الكبير في الحوار الوطني بالنسبة لامانة التعليم والتعليم ما قبل الجامعي وتم تقديم رؤية للجنة الحوار الوطني سيتم تنفيذها وتطبيقها.

يجب أن يواكب الشاب المتخرج أحتياجات العمل والربط بين التعليم وسوق العمل

وتابعت: أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية هي بناء الإنسان وهو أن يواكب الشاب المتخرج يواكب أحتياجات العمل عن طريق العمل على المهارات والقدرات التي تمكنه من بناء الفرصة للعمل بسوق العمل، لان الربط بين التعليم وسوق العمل هو اساس بناء الإنسان لتكوين الحضارات والنمو الإقتصادي، واساس توطين الصناعة والنهوض بمستوي معيشة الفرد.