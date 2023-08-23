وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب العالمية للمكفوفين بإنجلترا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الإيجابية والمميزة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين ببرمنجهام بانجلترا خلال الفترة من 17 حتى 28 أغسطس الحالي، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

وجاءت حصيلة نتائج منافسات اليوم الأول سيدات لمنتخب رفع الأثقال سيدات، و4 ميداليات ذهبية ناشئات و3 ميداليات فضية للكبار .

وتُعقد بطولة الألعاب العالمية للمكفوفين من خلال الاتحاد الدولي للرياضات والألعاب المكفوفين (IBSA)، بهدف تعزيز الروح الرياضية والتنافسية وتعطي الفرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، خاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر؛ الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.