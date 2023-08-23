تركني في العراء|ناهد إمام: وقعت على اتفاق مُجحف للانفصال عن زوجي الإخواني.. تفاصيل

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها وافقت على التوقيع على عقد اتفاق قبل الانفصال عن طليقها الإخواني، وكانت بنوده تشمل التنازل عن شقة الحضانة، بالإضافة إلى أرقام ومبالغ مالية لا تليق بزوج كان يعيش في مستوى مميز، وبخاصة أنهما عملا سويا لسنوات طويلة في دولة الكويت.

وأضافت "إمام"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وجدت أن البنود مُجحفة، وقلت لوالدي إنني لن أوقع على العقد، لكن والدي أقنعني بالتوقيع وقال لي خلينا نخلص، وللأسف وقعت".

تزوّج من ابنة قيادي في المنصورة

وتابعت الكاتبة: "علمت بعد ذلك، أنه تزوج من ابنة قيادي في المنصورة، وكان ذلك قبل انتهاء أشهر عدتي، تركوني في العراء مع أبنائي، وبدأت في البحث عن شقة إيجار قانون جديد، ثم اعتزلني كل الأخوات في الجماعة، وقاطعتني صديقاتي في الإخوان رغم أن بيننا عِشرة كبيرة، وانتهى أمر ما كان بيننا".