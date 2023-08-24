الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لآداء امتحان شةاللغة الأجنبية الأولى

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

وتشهد بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن ، عمليات تفتيش جميع الطلاب بالعصا الالكترونية لضبط وسائل الغش قبل بدء الامتحان

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي شدد على مسئولي جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يوم 29 أغسطس 2023 ، ليتم بعد ذلك انهاء اجراءات التصحيح والاستعداد لإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال أسبوعين أو أقل .