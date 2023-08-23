ناهد إمام تكشف تفاصيل خلاف عزة الجرف وزوجة عصام العريان بسببها

تحدثت الكاتبة ناهد إمام، عن علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية بعد استقطابها قبل أن تعلن خروجها منها في عام 2008، والمشكلة التي حدثت بين عزة الجرف وزوجة عصام العريان بسببها.



وقالت إمام خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عزة الجرف وزوجة عصام العريان اتخانقوا على ضمي إلى جماعة الإخوان بسبب نظام الأُسر، كل منهما كانت ترغب في ضمي إلى أسرتها".



وأضافت: "لما بقى مرضي عني وتأكدت الجماعة مني اصطحبوني إلى زينب الغزالي" مشيرة إلى أنه لا يلتقي زينب الغزالي إلا من وصلت إلى مرتبة عالية داخل قسم الأخوات.

كنت مبسوطة جدًا



وتابعت: "كانوا يعتبرونها من الشخصيات العزيزة يذهب إليها من وصل فقط، وبالفعل ذهبت وكنت مبسوطة جدًا".