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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم معارضة بيلاروسيا يعلق على مصرع قائد فاجنر

صدى البلد

علق زعيم المعارضة في بيلاروسيا ،اليوم الأربعاء، على مقتل قائد قوات فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين وقال أنه قاتل لن نفتقده.

وقالت رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، إنه إذا مات قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، فهذا أمر مؤسف، مشيرة إلي أنه كان صديقا مخلصا.

وجاءت تصريحات رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد مصرع قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة قرب العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مقتل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، قائلا إنه لا يعرف ما جرى مع بريجوجين  لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن إنه ليس متفاجئا من احتمال قَتل بريجوجين في روسيا، مضيفا أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف خلف معظم ما يحدث في روسيا”.

وأضاف بايدن أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين.

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