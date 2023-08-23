فرج عامر: جبت لاعب من أسوان| ومش هبيعه بأقل من 25 مليون

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن محمد عبد المنعم كان ناشئ في النادي الأهلي، وحصل عليه كإعارة من المارد الأحمر، وأبلغ وقتها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أن محمد عبد المنعم هو أفضل مساك في مصر، وبعد انتقاله للقلعة الحمراء خرج إعارة لفيوتشر، ومن ثم انفجرت موهبته تألقا بشكل كبير.

فرج عامر يكشف عن صفقات سموحة هذا الموسم

وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك لاعب يُدعى أحمد رمضان بيكهام، وهو واحد من أهم اللاعبين في مصر في مركزه في الفترة الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصطفى سعد ميسي، هو لاعب مميز، ويتوقع أن يكون لاعب دولي في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس نادي سموحة، أن الصفقات التي كان سيبرمها النادي السكندري من الزمالك توقفت بعد تواجد اللجنة الثلاثية الجديدة، خاصة أنهم أصحاب القرار في الوقت الحالي، موضحا أن أوسوريو كان قد وافق على إعارة حمدي علاء وخروج محمود شبانة، ولكن كل شيء توقف في الوقت الحالي.

واستكمل، أن نادي سموحة في الموسم المقبل جلب صفقات مميزة، منهم صفقة لن يفصح عنها في الوقت الحالي سيكون واحد من أفضل اللاعبين في مصر، وهو لاعب جلبه من نادي أسوان، "اللاعب ده جبته بـ 3 مليون جنيه، وسموحة هيبيعه بأكثر من 25 مليون جنيه في الفترة المقبلة".