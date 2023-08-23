عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج عامر: جبت لاعب من أسوان| ومش هبيعه بأقل من 25 مليون

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن محمد عبد المنعم كان ناشئ في النادي الأهلي، وحصل عليه كإعارة من المارد الأحمر، وأبلغ وقتها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أن محمد عبد المنعم هو أفضل مساك في مصر، وبعد انتقاله للقلعة الحمراء خرج إعارة لفيوتشر، ومن ثم انفجرت موهبته تألقا بشكل كبير. 

فرج عامر يكشف عن صفقات سموحة هذا الموسم 

وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك لاعب يُدعى أحمد رمضان بيكهام، وهو واحد من أهم اللاعبين في مصر في مركزه في الفترة الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصطفى سعد ميسي، هو لاعب مميز، ويتوقع أن يكون لاعب دولي في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. 

وتابع رئيس نادي سموحة، أن الصفقات التي كان سيبرمها النادي السكندري من الزمالك توقفت بعد تواجد اللجنة الثلاثية الجديدة، خاصة أنهم أصحاب القرار في الوقت الحالي، موضحا أن أوسوريو كان قد وافق على إعارة حمدي علاء وخروج محمود شبانة، ولكن كل شيء توقف في الوقت الحالي. 

واستكمل، أن نادي سموحة في الموسم المقبل جلب صفقات مميزة، منهم صفقة لن يفصح عنها في الوقت الحالي سيكون واحد من أفضل اللاعبين في مصر، وهو لاعب جلبه من نادي أسوان، "اللاعب ده جبته بـ 3 مليون جنيه، وسموحة هيبيعه بأكثر من 25 مليون جنيه في الفترة المقبلة". 

سموحة الأهلى فرج عامر صدى البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب .. تحرك جديد بعيار 21 |فيديو

بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو

ترشيحاتنا

التنسيق الحضارى يدرج اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب فى مشروع حكاية شارع

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر التجسس الصناعي

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

ريلمي تطلق رسميا هاتفها الشبابي المميز Realme 11x 5G.. سعر ومواصفات

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق.. أدركه بـ 4 مفاتيح لا ترد

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل أى نوع من المواشى طبقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ