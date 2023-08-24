عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو

صدى البلد

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، آخر تطورات وموقف كهربا من دفع غرامة نادي الزمالك خاصة مع تولي اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.
وقال أشرف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل التحية والتقدير لجمهور الزمالك، كفاية توتر في كرة القدم، جمهور كبير وعظيم، كفاية مشاحنات وتعصب، في النهاية كل شيء يصب في مصلحة المنتخب المصري".
أضاف عبد العزيز:"تصريحاتي ليست لمضايقة جمهور الزمالك، أخذنا مهلة شهرين لسداد عقوبة كهربا، جائز تزيد المهلة وفقًا للوائح الرياضية، بنشتغل قانون".
وأشار عبد العزيز: "الفترة الماضية كان يقال إنه سيتم إيقاف كهربا وكنا ننفي تلك الأنباء، نستفاد من المدة لأن لدينا طرف ثان، النادي البرتغالي موقوف قيد 3 دورات، آخر دورة له هذه المرة، نحاول أن كل طرف يدفع ما عليه".
أوضح عبد العزيز: "لا أستطيع تأكيد أو نفي دفع أفيش البرتغالي المبلغ المستحق عليه".
أكد: "أطمئن جمهور الأهلي، لا يوجد أدنى مشكلة في سداد الغرامة، لكن نحاول كل طرف يأخذ حقه، النادي البرتغالي عليه النصف، وبدأ في الدمج مع ناد آخر، ومن مصلحته أنه يدفع".
وشدد عبد العزيز:" إلى الآن لم يحدث تواصل مع اللجنة الثلاثية، لكن الوضع اختلف الآن، يمكن حدوث محادثات الفترة المقبلة مع اللجنة الفترة المقبلة".
أتم عبد العزيز:" من الجائز أن نتقدم بطلب وعرض للجنة الثلاثية وقد نطالب بتقسيط الغرامة المستحقة للزمالك".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب .. تحرك جديد بعيار 21 |فيديو

بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو

ترشيحاتنا

التنسيق الحضارى يدرج اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب فى مشروع حكاية شارع

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر التجسس الصناعي

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

ريلمي تطلق رسميا هاتفها الشبابي المميز Realme 11x 5G.. سعر ومواصفات

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق.. أدركه بـ 4 مفاتيح لا ترد

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل أى نوع من المواشى طبقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ