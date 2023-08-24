بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، آخر تطورات وموقف كهربا من دفع غرامة نادي الزمالك خاصة مع تولي اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.

وقال أشرف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل التحية والتقدير لجمهور الزمالك، كفاية توتر في كرة القدم، جمهور كبير وعظيم، كفاية مشاحنات وتعصب، في النهاية كل شيء يصب في مصلحة المنتخب المصري".

أضاف عبد العزيز:"تصريحاتي ليست لمضايقة جمهور الزمالك، أخذنا مهلة شهرين لسداد عقوبة كهربا، جائز تزيد المهلة وفقًا للوائح الرياضية، بنشتغل قانون".

وأشار عبد العزيز: "الفترة الماضية كان يقال إنه سيتم إيقاف كهربا وكنا ننفي تلك الأنباء، نستفاد من المدة لأن لدينا طرف ثان، النادي البرتغالي موقوف قيد 3 دورات، آخر دورة له هذه المرة، نحاول أن كل طرف يدفع ما عليه".

أوضح عبد العزيز: "لا أستطيع تأكيد أو نفي دفع أفيش البرتغالي المبلغ المستحق عليه".

أكد: "أطمئن جمهور الأهلي، لا يوجد أدنى مشكلة في سداد الغرامة، لكن نحاول كل طرف يأخذ حقه، النادي البرتغالي عليه النصف، وبدأ في الدمج مع ناد آخر، ومن مصلحته أنه يدفع".

وشدد عبد العزيز:" إلى الآن لم يحدث تواصل مع اللجنة الثلاثية، لكن الوضع اختلف الآن، يمكن حدوث محادثات الفترة المقبلة مع اللجنة الفترة المقبلة".

أتم عبد العزيز:" من الجائز أن نتقدم بطلب وعرض للجنة الثلاثية وقد نطالب بتقسيط الغرامة المستحقة للزمالك".

