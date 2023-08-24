سيف عبد الرحمن يروي تفاصيل الكواليس مع السندريلا..ويوجه رسالة للمخرج شريف عرفة

روى الفنان سيف عبدالرحمن كواليس فيلم (نادية) الذي يشارك فيه مع السندريلا سعاد حسني، قائلا كانت فنانة عبقرية لن تتكرر، بسيطة تشعر أنها اختك او صديقتك أو قربتك، التصوير يبدأ شعاع نور ظهر تأخد وتطلع معاك، لا اد ما يمكن أن توصف به، ومن حظي أنني تعاملت معها، وقال لما كنت بغلط أو مأديش الدور بشكل جيد، تقول للمخرج هنعيد يقولها ليه انت كنتي رائعة ، ترد هنعيد احسن..

واضاف في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع مساء أمس عبر فضائية etc أن آخر أعماله. الفنية كانت ي ٢٠١٢ ، وبعدها كانت اخحداث الثورة ، وحصل تغير جذري في المجتمع، وخلص زمن الحب الجميل، والذوق اختلف، الأعمال الوحشة نجحت.

وقال شباب الممثلين والمخرجين بيحبوا اللي يقولهم يا استاذ، وهما تلاميذ واولادي، لكن ميعرفنويش، يمكن شايفين اني كبير عيهم، وقال مع التكنولوجيا المفروض تشوف اعمال افضل، لكن الحقيقة غير ذلك

شريف عرفة مخرج عبقري

وأعرب عن رغبته في العمل مع المخرج شريف عرفة لافتا أن شريف عرفة مخرج عبقري وهايل، ووجه له رساله عبر برنامج مصر جديد عن رغبته في التعاون معه.

ولفت إلي أنه كان يتمني تمثيل دور عمر بن الخطاب، لكن الان اصبح صعب بسبب السن.