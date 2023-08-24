"دور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى" دورة تدريبية مجانية بمعهد البساتين

يواصل معهد بحوث البساتين التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية في مجالات الفاكهة والخضر والاشجار الخشبية والغابات والزينة وتنسيق الحدائق والحدائق النباتية والنباتات الطبية والعطرية .



وفى إطار سعى المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى و تحت رعاية أ. د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف أ. د . عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز يواصل المعهد التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية .



وأشار الدكتور/ احمد حلمي مدير المعهد أن المعهد ينظم خلال هذا الأسبوع البرنامج تدريبى لطالب وطالبات قسمى الانتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة للجامعات المصرية المختلفة.



حيث تضمن البرنامج التدريبى تدريب الطلاب على الاعمال الفنية الزراعية واعمال المشاتل وعمليات الاكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة وتضمن ايضا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى.

كما تم التعريف ايضا بأقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخيه بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك .



من جانبه أكد أ.د . رمضان محمد وكيل المعهد للارشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الاثار المناخية المتغيرة والاثار السلبية للاوبئة مثل فيروس كورونا والحروب العالمية بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.



كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية وكذلك المزارع البحثية التابعة للمعهد