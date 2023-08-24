بعد مولوده الـ9|تامرأمين لرضا البحراوي: براحة شوية يا عم كتيرعلينا

هنأ الإعلامي تامر أمين للمطرب رضا البحراوي على مولده التاسع قائلا: مبروك ما جالك ويتربي في عزك والف الف مبروك".

وأضاف أمين خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار أن الفنان رضا البحراوي رزق بمولودا جديدا اول أمس قائلا: " أعمل السبوع وأدبح وهديتك عندنا".

وعلق تامر أمين على كثرة اعداد اولاد رضا البحراوي قائلا " مش كتير علينا احنا وعلى مصر " موجها نصيحة " كتيرعلينا ".

مولود جديد في جمهورية مصر العربية كل ١٤ ثانية

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : مولود جديد في جمهورية مصر العربية كل ١٤ ثانية أي ما يعادل ٤ مواليد فى كل دقيقة.