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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل خبز بالشكولاتة للاطفال. 
 

 


المقاديــر
 


كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة ملح
3 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة حليب بودرة
2 معلقه كبيره زبده
شكولاتة خام أو شكولاتة سائلة مثل نوتلا للحشو ويفضل باردة 
نص لتر ماء
الطريقـة
 

- في العجان تُخلط جميع المكونات الجافة مع بعض ( الدقيق والخميرة والملح والسكر وحليب البودرة ).

- يُضاف الزبد على العجين ثم يُضاف الماء بالتدريج حتى يتحانس العجين.


- يُوضع العجين في وعاء ويُترك لييتخمر.

- يُُقطع العجين إلى أحجام مختلفة حسب الرغبة ثم تُكور. او نفرده صوابع لعمل البيتى بان
يحشي كل كورة بمربعتا الشكولاتة او بالشكولاتةنوتلا

- ترش الخبز عن طريق بخاخ بالماء وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة أخري.

- تخبز في فرن200 درجة ولمدة 20 – 25 دقيقة
وعند خروجها تترك لتبرد ثم نستخدم الشكولاتة السائلة للرسم علي الخبز .

شكولاته للأطفال الشكولاتة

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