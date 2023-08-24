طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل خبز بالشكولاتة للاطفال.
المقاديــر
كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة ملح
3 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة حليب بودرة
2 معلقه كبيره زبده
شكولاتة خام أو شكولاتة سائلة مثل نوتلا للحشو ويفضل باردة
نص لتر ماء
الطريقـة
- في العجان تُخلط جميع المكونات الجافة مع بعض ( الدقيق والخميرة والملح والسكر وحليب البودرة ).
- يُضاف الزبد على العجين ثم يُضاف الماء بالتدريج حتى يتحانس العجين.
- يُوضع العجين في وعاء ويُترك لييتخمر.
- يُُقطع العجين إلى أحجام مختلفة حسب الرغبة ثم تُكور. او نفرده صوابع لعمل البيتى بان
يحشي كل كورة بمربعتا الشكولاتة او بالشكولاتةنوتلا
- ترش الخبز عن طريق بخاخ بالماء وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة أخري.
- تخبز في فرن200 درجة ولمدة 20 – 25 دقيقة
وعند خروجها تترك لتبرد ثم نستخدم الشكولاتة السائلة للرسم علي الخبز .