طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل خبز بالشكولاتة للاطفال.





المقاديــر





كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة ملح

3 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 معلقه كبيره زبده

شكولاتة خام أو شكولاتة سائلة مثل نوتلا للحشو ويفضل باردة

نص لتر ماء

الطريقـة



- في العجان تُخلط جميع المكونات الجافة مع بعض ( الدقيق والخميرة والملح والسكر وحليب البودرة ).

- يُضاف الزبد على العجين ثم يُضاف الماء بالتدريج حتى يتحانس العجين.



- يُوضع العجين في وعاء ويُترك لييتخمر.

- يُُقطع العجين إلى أحجام مختلفة حسب الرغبة ثم تُكور. او نفرده صوابع لعمل البيتى بان

يحشي كل كورة بمربعتا الشكولاتة او بالشكولاتةنوتلا

- ترش الخبز عن طريق بخاخ بالماء وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة أخري.

- تخبز في فرن200 درجة ولمدة 20 – 25 دقيقة

وعند خروجها تترك لتبرد ثم نستخدم الشكولاتة السائلة للرسم علي الخبز .