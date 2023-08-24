الخولي: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وبنى الدولة بالكامل.. فيديو

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع القضاء علي الإرهاب الغاشم خلال العشر سنوات الماضية وبني الدولة بشكل جديد ومتطور عما سبق، مشيراً إلى أن الحزب أعلن تأييده الكامل للرئيس السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أن القضاء علي الإرهاب في هذه الفترة كلف الدولة المصرية الكثير من أرواح الشهداء والجرحى من الجيش والشرطة وهذا لا يقدر بثمن، موضحاً أن تم صرف الكثير من الأموال في تطوير الدولة بكافة أشكالها.

وتابع حسام الخولي، أن الدولة لم تكن تحارب الإرهاب فقط ولكنها كانت تحارب أشخاص من الداخل يريدون الإستيلاء علي الحكم فقط ولا يهمهم الدولة.