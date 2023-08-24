رئيس مدينة الغردقة يواصل عقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين

واصل اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة ظهر اليوم بعقد اللقاء الاسبوعى مع المواطنين بالقاعة الرئيسية بالمدينة ، بحضور سكرتير المدينة، وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالوحدة

حيث استمع رئيس المدينة إلى عدد ١١ طلب تنوع ما بين تحديد حدود لقطعة ارض ،تخفيض غرامة،التضرر من صاحب العقار ببناء دور مخالف ،تواجد ورش داخل المجمع السكني وغيرها من الطلبات و تم الرد على جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك

يذكر انه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي مع المواطنين كل أربعاء من اسبوع على أن يتم تقديم الطلبات لإدارة خدمة المواطنين بموعد غايته يوم الاثنين من كل أسبوع