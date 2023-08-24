يوسف الحسيني: فخور بالرئيس السيسي بسبب الإنجازات اللي عملها ..فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يقف أمام إسم الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظر إليه بمنتهي الإعجاب والحب والفخر، موضحاً "هتعدي السنين وهتلاقيني بحب الريس أوي.. عشان هو عمل اللي محدش عمله في تاريخ مصر الحديث".

وأضاف "الحسيني" خلال برنامجه "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الرئيس قام بتعمير سيناء والقضاء علي الإرهاب الغاشم بشكل كامل وعمل علي تنميتها وهذا لم يحدث من قبل في عهد أي رئيس سابق ولكن استطاع السيسي فعل ذلك بسواعد الشعب.

وتابع يوسف الحسيني، أن الرئيس السيسي عمل أيضاً علي المستوي العسكري وقام بتطوير الجيش وأسلحتهم وقام أيضاً بتطوير الصناعة وفتح مصانع مختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.