حقوق الإنسان بالنواب: مصر تستضيف على أراضيها 10 ملايين لاجئ

قال النائب طارق رضوان إن بيان حزب مستقبل وطن لترشيح وتأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة جاء معبرا عن إرادة تشكيلات الحزب وأعضاءه بهيئته العليا والبرلمانية في غرفتي النواب والشيوخ على دعم الرئيس السيسي في خوض الأنتخابات الرئاسية القادمة وهذا دعم ليس وليدا لهذه الايام وانما استكمالا لدعم الحزب خلال فترة رئاسته بجمهورية مصر العربية.



وأشار رضوان خلال مداخلة هاتفية للاعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية سي بي سي ببرنامج" مانشيت" إلى أن أهم التحديات التي مرت بها مصر أولها القضاء على الأرهاب وما تكبدته مصر من خسائر للمدنين والعسكريين في الجيش والشرطة وقواتهم.

١٠ مليون لاجئ على أرض مصر

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القوة السياسية أستطاعت القضاء على الهجرة غير الشرعية ومراكز الغرق واستضافة مصر للاجئين إلى ما يقرب من ١٠ ملايين لاجئ على أرضها، وأيضا تحديات اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية رديئة وأيضا التحدي الكبير التي مرت بها مصر.