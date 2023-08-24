أخبار مصر على مدار 24ساعة.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار مصر.. كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بـ جامعة القاهرة موعد انتهاء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 617 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 15 مليار م3 متمثلا في التخزين الرابع، الذي بدأ في 14 يوليو الماضي، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 32 مليار م3.

الصحة العالمية: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام

يُكرِّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأفراد في كل عام تقديرًا لما حققوه من إنجازات في مجال مكافحة التبغ. واليوم، قُدِّمت جائزة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ إلى الدكتور هاني الجهماني، المنسق السابق لتحالف الاتفاقية الإطارية

حقيقة تأثر مصر بالأمطار الغزيرة في السعودية.. الأرصاد تكشف بالفيديو

هل تتأثر مصر بـ الأمطار الغزيرة في السعودية؟، سؤال يتردد على ألسنة المصريين بعد أن ضربت أمطار غزيرة المملكة العربية السعودية، وأيضا في الأونة الأخيرة كانت هناك سيول على مرتفعات سانت كاترين، وتعتبر كلمة السر في الحالتين منخفض البحر الأحمر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مستشار الرئيس: لا وفيات من متحور كورونا الجديد.. وأعراضه تنتهي بعد يومين

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، إن حدوث متحور لفيروس؛ هو أمر طبيعي، ولا يدعو للقلق، موضحا أن كورونا انتهت كوباء، ولكن كفيروس موجود وسيظل موجودا.

خلال اجتماع الأربعاء .. البابا تواضروس يسرد تفاصيل زيارته للمجر

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالروابط المتينة التي تربط بين مصر والمجر والعلاقات القوية بين القيادة السياسية في كلٍ من البلدين، مشيرًا إلى حرص المجر على أصولها المسيحية وحفاظها على قيم الأسرة.

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الأمطار الغزيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية والتي امتدت الى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين في مصر ، مؤكدة ان كلمة السر هو منخفض البحر الأحمر.

وزير الاتصالات : إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة العريش

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش، عبر تقنية الفيديو كونفرانس

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات | مؤتمر طبي لـ الرعاية الصحية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى (AMR)، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع احدي شركات الأدوية .

متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ينظم معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه

تحت عنوان "النيل شريان الحياة"، نظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذي يوافق 15 أغسطس من كل عام.

وزير النقل يتفقد تطوير خط سكة حديد الفردان - بئر العبد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كم (يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تاهيل مسافة 64 كم، حيث يتم رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم).

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تخفيضات تصل لـ 50%.. 2600 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي

ينتظر الكثير من المواطنين في نهاية كل موسم التخفيضات التي تطلقها المحلات وخاصًة محلات الملابس، ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف، فالكثير منا ينتظر الأوكازيون الصيفي، بل والكثير يتساءل متي يبدأ الأوكازيون الصيفي حيث يعد بمثابة فرصة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، حيث تصل تخفيضات الأوكازيون الصيفي حتي 50%.

بعد الاقتراب من خط الشح المائي.. وزير الري يوضح كيف نواجه الأزمة؟

تواجه مصر تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة محدودية مواردها، وتقترب من خط الشح المائي بنصيب نحو 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة، وفق تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، خلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستكهولم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. سجل أرقام العداد بنفسك واحسب فاتورتك

وفرت وزارة الكهرباء عدة تطبيقات لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين , ومن أبرز تلك التطبيقات تسجيل قراءة العداد تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، ويمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد وحساب فاتورة الكهرباء بسهولة بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء

الكهرباء: مصر وضعت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر للمساهمة عالميا بنسبة 8%

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.

الصحة: لا إجراءات إضافية بعد ظهور إصابتين بمتحور كورونا الجديد| فيديو

قال رئيس قطاع الطب الوقائي أن الإعلان عن ظهرر حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد EG5 جاء من أجل التأكيد على الشفافية التي تتبعها الوزارة في هذا الملف .