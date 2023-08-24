مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته بمدينة طرابلس

في مشهد لا يصدق أثار مقطع فيديو لرجل لبناني يقوم بإطلاق النار على زوجته وذلك أمام طفلهما بعد نشوف الكثير من الخلافات بينهم في التبانة بمدينة طرابلس شمال البلاد ليصيبها في قدمها ويتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لتلقي العلاج، ليفر بعدها إلى إحدى الجهات المجهولة.

وقد يأتي ذلك في حين قد ترتفع وتيرة بعض المشاجرات وذلك صولاً إلى القتل، وذلك تحت ذريعة المرور بضائقة مادية أو بعض الخلافات العائلية.

وقد عانت لبنان مؤخرا من أزمة اقتصادية بسبب الانهيار المالي وخسارة العملة المحلية وخسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.