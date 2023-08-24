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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته بمدينة طرابلس

مقطع فيديو يثير الجدل
مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته وذلك

في مشهد لا يصدق  أثار مقطع فيديو لرجل لبناني يقوم بإطلاق النار على زوجته وذلك أمام طفلهما بعد نشوف الكثير من الخلافات بينهم في التبانة بمدينة طرابلس شمال البلاد ليصيبها في قدمها ويتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لتلقي العلاج، ليفر بعدها إلى إحدى الجهات المجهولة.

وقد يأتي ذلك في حين قد ترتفع وتيرة بعض المشاجرات وذلك صولاً إلى القتل، وذلك تحت ذريعة المرور بضائقة مادية أو بعض الخلافات العائلية.

وقد عانت لبنان مؤخرا من أزمة اقتصادية بسبب الانهيار المالي وخسارة العملة المحلية وخسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

مقطع فيديو رجل لبناني مدينة طرابلس المستشفيات الحكومية

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