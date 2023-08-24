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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: لا أعتقد هناك ناد بالعالم حصل على هذا الكم من البطولات

صدى البلد

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي  خلال حفل الموسم الذهبي للنادي الأهلي .

 

وكتب  احمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: محمود الخطيب خلال حفل الموسم الذهبي للنادي الأهلي 🗣️،"لا أعتقد أن هناك نادي في العالم حصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد.

 

و كان قد كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أول أمس الثلاثاء عن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

 

وقال دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الدوري الموسم المقبل سينطلق فى شهر سبتمبر بعد انتهاء الدوري الموسم الحالي بعد خوض الأهلي المؤجلات يوم 25 يوليو المقبل".

 

وأضاف دياب: "من الموسم المقبل سيكون الدوري المصري الممتاز ينتهي فى الموعد الطبيعي مثل جميع الدوريات، ولابد أن أؤكد أن الموسم الحالي لم يحدث أى تأخير فى نهايته، إلا فقط بسبب مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية".

 

 

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