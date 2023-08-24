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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 79 بلدا.. شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي للهيئات والجامعات

فودة خلال اللقاء
فودة خلال اللقاء بمكتبه

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ  اللواء خالد عرفه نائب مدير ميناء العريش، والربان اسلام ابو العطا حسن المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمركز "بان عرب للملاحة".

 

جاء اللقاء للتنسيق نحو عقد المؤتمر الدولي والاجتماع السنوي للهيئات التعليمية والجامعات والأكاديميات المعتمدة لتدريب الضباط والمهندسين البحريين في التحكم الديناميكي للسفن الحديثه، والذي يقام برعاية المعهد البحري البريطاني وهي هيئة دولية رسميه لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية في الفترة من 20 الى 21 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي الجهات المعتمدة من 79 دولة مشاركة في المؤتمر باستضافة مركز بان عرب للملاحة الالكترونيه والمحاكيات .

ويشار الى ان مركز بان هو مركز معتمد اول مركز معتمد في مصر وافريقيا والشرق الاوسط من المعهد البحري البريطاني وهو الهيئة الدولية الرسمية لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية.

ومن المخطط ان يتم مناقشة عدة محاور  منها الطاقة المتجددة والمتطلبات الاخيره العاملين على السفن، والتلوث الهوائي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من السفن وتأثيرها على تغير المناخ.

فودة خلال اللقاء

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فودة ميناء العريش المؤتمر الدولى ٧٩ دولة

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