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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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روسيا تعلن تحطم طائرة قائد فاجنر ووفاة جميع الركاب.. وكوريا الشمالية: فشل الإطلاق الثاني لقمر استخبارات اصطناعي .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

رئيس هيئة قناة السويس: تعاملنا بشكل فوري مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما القناة
سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا فضائيا.. وبيونج يانج تعلن فشل الإطلاق
ماكرون: علينا الحدّ بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا
رودي جولياني محامي ترامب السابق يسلم نفسه لسلطات جورجيا
لبنان.. وفاة جنديين في تحطم مروحية عسكرية
الجزائر تبدأ وساطة في 3 دول من "إيكواس" لحل أزمة النيجر


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قوله إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من امس، مؤكدا عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال BW LESMES وناقلة البترول التي تليها BURRI بسبب التوقف المفاجئ للناقلة الأولى بالمجرى الملاحي في الكيلومتر 144 ترقيم قناة، بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن الجيش اللبناني أعلن، وفاة جنديين في تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية، في منطقة حمانا، مشيرًا إلى أن الحادث وقع خلال رحلة طيران تدريبية وهو ما أدى إلى سقوط عنصرين وإصابة ثالث.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الجزائر التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر، أوفدت أمس وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية على حسابها في منصة "إكس" إنه "بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون يبدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها".


دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أنّ كوريا الشمالية أطلقت، فجر الخميس، "ما تزعم أنّه صاروخ فضائي"، في ثاني محاولة تقوم بها بيونح يانج هذا العام لوضع قمر اصطناعي في المدار.

ونقلت "الجريدة" عن بيونج يانج، القول إنها "أطلقت صاروخا فضائيا في الساعات الأولى من يوم الخميس وإن حادثا وقع خلال العملية".

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه يتعيّن على بلاده أن "تحدّ بشكل كبير" من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم "المهاجرون غير الشرعيين"، مشيراً أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.

وأشارت "الراي" إلى أن هيئة الطيران المدني في روسيا أكدت أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، ومساعده ديميتري أوتكين كانا بين ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال موسكو، فيما أكدت حسابات مرتبطة بفاجنر على تليجرام وفاة بريجوجين وأوتكين.

وقالت "الوطن" إن السلطات الروسية أعلنت أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي موسكو، وأكدت السلطات أن بريجوجين كان بين ركاب الطائرة. وجاء التأكيد من هيئة الطيران المدني، عقب ورود أنباء عن هبوط طائرة ثانية تابعة لبريجوجين في مطار خاص قرب موسكو، ذكرت وسائل إعلام أنه كان يستخدمها في السابق للتمويه وضمان أمنه.

وذكرت "القبس" أن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلم نفسه، الأربعاء، لسجن أتلانتا، وتم حجزه ونشر صورته أثناء إجراء اعتقاله، في قضية محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية المرفوعة ضد ترمب وحلفاءه في جورجيا.

 

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