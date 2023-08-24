رسالة مؤثرة من زوجة قبل موتها بساعات تثير تعاطف رواد السوشيال

أثارت رسالة مؤثرة من زوج على صفحته الشخصية بفيسبوك، لزوجته المتوفية وذلك بعد ولادتها الثانية، حالة من الحزن وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فقد قام بنعي زوجته ببعض الكلمات المؤثرة والتي قام بوصف مدى حزنه وألمه على وفاتها .

وكان مضمون رسالة الزوج : كسرتيني وسبتيني، مش بتنزلي بوستات وصور ليا ليه،عشان مش بحب السوشيال ميديا، بس بحبك انتي و مين هيقولي اتصرف أنت أنا واثقة فيك.

أما عن اخر رسالة قامت الزوجة بنشرها عبر صفحتها على الفيس بوك والتي أثارت الكثير من الجدل والتعاطف لدى رواد السوشيال فهي كالتالي ..



