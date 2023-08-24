مؤامرة كونية.. خبيرة أبراج تحذر مواليد هذه الأبراج من تراجع عطارد

أكدت هالة حافظ، خبيرة علم الأبراج و الفلك، أن مواليد برج العذراء يتسموا بالذكاء، المنطقية و الثبات، الفكر المتسلسل و المنطقي و الترتيب و التدقيق.

وأوضحت "حافظ"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن مولود برج العذراء، يعتبر من الأبراج العملية الواقعية التي تصل إلى أهدافها بمنتهى السهولة، مؤكدة أن عقلهم لا يتوقف عن التفكير حتى أثناء نومهم.

تحذير لمواليد هذه الأبراج

وكشفت، خطورة تراجع كوكب عطارد على جميع الأبراج، محذرة مواليد برج الجوزاء، العذراء، الميزان، الحوت و القوس، بتراجع عطارد، معقبة: "بلاش امضاء عقود جديدة أو شراء أشياء جديدة".

ونوهت، إلى أن أصحاب هذه الأبراج قد يصابوا خلال الأسبوعين القادمين بتعطيلات بأجهزتهم التكنولوجية أو سيارتهم، مضيفة أن البورصة تتراجع مع تراجع عطارد.

متابعة، أن بدءا من 15 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، كوكب عطارد سيتقدم و سيكونوا أصحاب الأبراج السابقة هم أكثر المستفيدين و سيحظون بأرباح و مكاسب و تقدم.