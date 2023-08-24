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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد | زيزو يستعرض لياقته البدنية من الجيم

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك جمهوره فيديو جديدا عبر حسابة بموقع انستجرام.

 

و ظهر زيزو من الجيم و هو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية شاقة ، مما حاز الفيديو على إعجاب متابعيه.

 

 

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك حصل على ترضية مالية من أحد رجال الأعمال المحيين لنادي الزمالك في الساعات الماضية لحل أزمة مستحقات المالية المتأخرة لدى النادي.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك حصل خلال الساعات الماضية على ترضية مالية قدرها 800 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال بعيداً عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء".

 

وتابع:"هناك محاولات لحل أزمة زيزو وأحمد فتوح داخل نادي الزمالك وما علمته أن فتوح حصل أيضاً على ترضية مالية بقيمة 700 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال الزملكاوية في الساعات الماضية".

 

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