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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط 1% مساء أمس الأربعاء عند التسوية إذ تجاوزت مخاوف الطلب ‏تأثير هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.‏

وهبط خام برنت 82 سنتا أو 0.98% إلى 83.21 دولار للبرميل عند التسوية، ‏متعافيا من تراجع 2.5% في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع خام غرب تكساس ‏الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 0.9% إلى 78.89 دولار عند التسوية، وانخفض ‏‏3.4% في أدنى مستوى خلال الجلسة.‏

وقفزت مخزونات البنزين الأمريكية 1.5 مليون برميل مقارنة بتوقع المحللين ‏هبوطها 888 ألفا.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 6.1 ‏مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، ‏بمساعدة من قوة نشاط مصافي النفط وارتفاع مستويات التصدير.

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وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خاصة في ‏ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش في ‏الربع الحالي وهو معرض لخطر الانزلاق إلى ركود.‏

وتترقب الأسواق أيضا تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك ‏إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية لعقد اجتماع ‏سنوي غداً الخميس.‏
 

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