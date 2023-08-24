فرج عامر: ناد كبير في مصر طلب مني أوجولا.. فيديو

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن نادي كبير جدا في مصر طلب شراء لاعب سموحة صديق أوجولا مطلع العام الجاري.



وأضاف فرج عامر خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسؤوليتي لمناقشة الصفقات الجديدة لنادي سموحة استعدادا للموسم الجديد، أن رئيس النادي الكبير جاء إليه لطلب اللاعب، إلا أنه اعتذر عن التفريط فيه ولم يتفق مع النادي على ثمنه.



وأشار فرج عامر إلى أن سعر صديق أوجولا حاليا لا يقل عن المليون ونصف مليون دولار باعتباره من أفضل لاعبي الدوري، مضيفا أن أحمد سامي المدير الفني لسموحة رفض رحيل اللاعب للدوري السعودي في هذا التوقيت.

سموحة سيبيع ثلاثة لاعبين في يناير المقبل



وتابع أن سموحة سيبيع ثلاثة لاعبين في يناير المقبل سيكون منهم صديق أوجولا، مؤكدا أن النادي لن يفرط في اللاعب بأقل من المليون ونصف مليون دولار.

