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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 حيل بسيطة تساعدك فى تنظيم حياتك المهنية بأقل مجهود

خمسة حيل بسيطة تساعدك
خمسة حيل بسيطة تساعدك في تنظيم حياتك المهنية بأقل مجهود

أصبحت الحياة تدور من ولنا بسرعة كبيرة ولكل شخص 24 ساعة في اليوم، عليه أن يقوم فيها بالعديد من المهام خلال هذه الساعات المحددة له، وقد يشعر الشخص بالانشغال الكبير، ولا يعرف كيف يؤدي المهام التي يريد إنجازها في الوقت المحدد دون تأجيل، وقد يشعر أن الوقت ينفد من بين يديه بسرعة .

فى إطار هذا كشف الدكتور محمد الفايد خبير العلاج بالطاقة لصدى البلد، عن بعض النصائح التى يمكنها المساعدة فى تنظيم الحياة خاصة المهنية بشكل كبير .

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 خمسة حيل بسيطة تساعدك في تنظيم حياتك المهنية بأقل مجهود

إنشاء قائمة مهام يومية: قم بإنشاء قائمة مهام مفصلة لكل يوم. قم بتحديد الأولويات وتنظيم المهام حسب أهميتها. ستساعدك هذه القائمة على البقاء منظمًا وتنظيم وقتك بشكل أفضل.

استخدام تقنية "البق" أو "البلوك": قم بتقسيم وقتك إلى فترات زمنية قصيرة تسمى "البق" أو "البلوك". قم بتخصيص كل فترة لمهمة محددة واحدة، ولا تنتقل إلى المهمة التالية حتى تكمل المهمة الحالية. ستزيد هذه الطريقة من التركيز والإنتاجية.

تنظيم مساحة العمل: قم بتنظيم مساحة عملك لتكون مرتبة ومنظمة. قم بترتيب المستندات والملفات والأدوات بشكل يسهل الوصول إليها. ستساعدك مساحة العمل المنظمة على العمل بكفاءة وتوفير الوقت.

استخدام تقنية "التجميع": قم بتجميع المهام المشابهة أو المتعلقة ببعضها البعض، بدلاً من التفرقة بين المهام وإنجازها بشكل منفصل، قم بتجميعها وإنجازها معًا. ستوفر لك هذه الطريقة الوقت والجهد.

تحديد وقت محدد للبريد الإلكتروني والمكالمات: قم بتحديد فترات زمنية محددة في اليوم للتحقق من البريد الإلكتروني والرد على المكالمات. تجنب التحقق المستمر من البريد الإلكتروني أو الرد الفوري على المكالمات، حيث يمكن أن يشتت ذلك انتباهك ويؤثر على إنتاجيتك.

تنظيم حياتك حيل بسيطة حيل بسيطة تساعدك في تنظيم حياتك المهنية بأقل مجهود ​​​​​​​health البلوك استخدام تقنية البريد الالكترونى

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