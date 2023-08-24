بأسنان بشرية| شاهد.. صياد روسي يحصل على مخلوق غريب الأطوار يشبه الوحش

اصطاد صياد روسي مخلوقًا غريب الأطوار يشبه الوحش وذا صفوف من الأسنان الضخمة التي تماثل الأسنان البشرية من أعماق البحار.

سمكة مرعبة

وشارك الصياد رومان فيدورتسوف، من مورمانسك، شمال غرب روسيا، صور هذه السمكة المرعبة مع متابعيه البالغ عددهم 650 ألف شخص مما أثار الرعب بداخلهم.

السمكة ذات الأسنان البشرية

يتلذذ "فيدورتسوف" بقضاء أيامه في صيد أكثر الكائنات البحرية غرابة ومشاركتها مع متابعيه على إنستجرام. ومن أكثر ما جذب متابعيه هو مقطع فيديو للوحش الضخم ذو اللون الرمادي الداكن مع صفوف من الأسنان الضخمة داخل فمه.

ثعبان البحر الذئب

شوهد مقطع الفيديو هذا أكثر من 200 ألف مرة، ووصف رومان هذا المخلوق الغريب بأنه ثعبان البحر الذئب. ووفقًا لموقع ديلي ستار، فثعابين الذئب ليست في الواقع ثعابين على الإطلاق، ولكنها نوع من الأسماك ذات الزعانف الشعاعية. يمكنهم العيش لمدة تصل إلى 20 عامًا ويمكن أن يصل طولهم إلى 2.4 متر.

سمكة ثعبان البحر الذئب

وقد تم العثور على ثعابين الذئب في شمال المحيط الهادئ، وتعيش حتى عمق 200 متر تحت الماء، ويكون لون ثعابين الذئب الأصغر حجمًا برتقاليًا مع وجود بقع داكنة كبيرة.. ولكن بمجرد أن تكبر، فإنها تتحول إلى اللون الرمادي مثل الذي يظهر في فيديو رومان.

كما أن لديهم أنياب في مقدمة أفواههم وأضراس في الخلف، وهم أيضًا أحاديي الزواج، ويتزاوجون مدى الحياة ويبقون في نفس الكهف تحت الماء مع شريكهم إلى الأبد.