مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بأمريكا

أدي إطلاق نار في كاليفورنيا بأمريكا ، اليوم الخميس، بحياة شخصين وإصابة 10 آخرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة.

وقالت قناة "سي.بي.إس لوس أنجليس" عن مصادر قولها إن الحادث وقع في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، حسبما أفادت رويترز.

كانت قد أعلنت السفارة الأمريكية في هايتي، إغلاق أبوابها، بسبب إطلاق نار في مكان قريب منها، بعد أشهر من العنف المتواصل على أيدي عصابات دفعت آلاف الهايتيين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بالأمن.

وقالت السفارة الأمريكية في هايتي في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: “السفارة مغلقة اليوم.. جميع الموظفين مقيدون في مجمعات السفارة حتى إشعار آخر بسبب إطلاق النار في محيط السفارة”، مضيفة أن بعض الطرق المؤدية إلى المجمع الآمن يمكن أن تتأثر أيضا بسبب استمرار إطلاق النار.